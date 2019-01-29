Украинец, который стал самым быстрым пианистом планеты

В 1985 году украинец Любомир Мельник установил мировой рекорд – сыграл мелодию так, что каждая рука одновременно выдавала по 19 нот. Это больше, чем может воспринять человеческое ухо.

Сейчас пальцы Мельника в течение часового концерта способны выдать 14 нот в секунду. Он даже придумал название для своей техники – "непрерывная музыка". По словам пианиста, скорость позволяет раскрывать настоящий голос фортепиано.

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Пианисты, привыкшие играть Шопена, не смогут приблизиться к непрерывной музыке. Здесь важно не просто выполнять заученное произведение, а именно играть на инструменте,

– сказал Мельник.

Любомир родился в Мюнхене в семье эмигрантов из Западной Украины: папа родом из Коломыи, а мама – со Львова. Именно мать научила его играть на фортепиано. По образованию Мельник философ. Обучался сначала в Колледже Святого Павла, который является крупнейшим католическим колледжем во всей провинции Манитоба, аспирантуру закончил в Университете Квинс в Кингстоне.



Любомир Мельник

В 1973 году Мельник переехал жить в Париж. Работал в Парижской опере, которая помогла выработать собственный стиль. Там он аккомпанировал танцовщице Кэролин Карлсон, учился музыкой реагировать на движения ее тела, мгновенно придумывать новые мелодии. Такие эксперименты и помогли отойти от классической манеры. Тогда пианист увлекся минимализмом в музыке и начал оттачивать технику непрерывной музыки. Вот только слушатели ее не воспринимали. На первом выступлении его просто засвистали.



На первом выступлении Мельника просто засвистали

Живя в Париже, он едва сводил концы с концами. Не было даже что поесть. Голод обострял ощущения, однако, Мельник непрерывно играл, так отвлекался от мыслей о еде. Шли годы, а поклонников не было.

Когда к Любомиру Мельнику пришло мировое признание – смотрите в программе.