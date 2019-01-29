22:25
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Программы НАШИ.Первые
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Украинец, который стал самым быстрым пианистом планеты

      НАШИ.Первые 19 Читати новину українською

      В 1985 году украинец Любомир Мельник установил мировой рекорд – сыграл мелодию так, что каждая рука одновременно выдавала по 19 нот. Это больше, чем может воспринять человеческое ухо.

      Сейчас пальцы Мельника в течение часового концерта способны выдать 14 нот в секунду. Он даже придумал название для своей техники – "непрерывная музыка". По словам пианиста, скорость позволяет раскрывать настоящий голос фортепиано.

      Читайте также: Украинец, ставший всемирно известным ученым современности

      Пианисты, привыкшие играть Шопена, не смогут приблизиться к непрерывной музыке. Здесь важно не просто выполнять заученное произведение, а именно играть на инструменте,
      – сказал Мельник.

      Любомир родился в Мюнхене в семье эмигрантов из Западной Украины: папа родом из Коломыи, а мама – со Львова. Именно мать научила его играть на фортепиано. По образованию Мельник философ. Обучался сначала в Колледже Святого Павла, который является крупнейшим католическим колледжем во всей провинции Манитоба, аспирантуру закончил в Университете Квинс в Кингстоне.

      мельник
      Любомир Мельник 

      В 1973 году Мельник переехал жить в Париж. Работал в Парижской опере, которая помогла выработать собственный стиль. Там он аккомпанировал танцовщице Кэролин Карлсон, учился музыкой реагировать на движения ее тела, мгновенно придумывать новые мелодии. Такие эксперименты и помогли отойти от классической манеры. Тогда пианист увлекся минимализмом в музыке и начал оттачивать технику непрерывной музыки. Вот только слушатели ее не воспринимали. На первом выступлении его просто засвистали.

      мельник
      На первом выступлении Мельника просто засвистали

      Живя в Париже, он едва сводил концы с концами. Не было даже что поесть. Голод обострял ощущения, однако, Мельник непрерывно играл, так отвлекался от мыслей о еде. Шли годы, а поклонников не было.

      Когда к Любомиру Мельнику пришло мировое признание – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Музыка История НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3303
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сегодня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 3297
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      91
      "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      сегодня , 20:40 "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      283
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук