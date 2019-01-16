Украинец, который в поисках себя покинул пост главного менеджера и стал успешным сыроваром

Виктор Чиркин носит модные очки, фирменные усы, унего диплом американского университета. Типичное описание человека, которого надеешься увидеть в IT-компании или рекламном агентстве, но точно не в деревне рядом с Белой Церковью. Действительно, в 2014 году он был главным менеджером компании, занимавшейся продажей интернет-оборудования. Но его манило село, и Виктор уехал из магаполиса.

Тогда и встал вопрос – чем заниматься, а точнее – как именно зарабатывать деньги. Мама Виктора делала обычный сыр из козьего молока. Ему же хотелось чего-то интереснее – ну, скажем, шевр, кроттен или чеддер.

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Знание английского расширило поиски рецептов в интернете, а книга канадского сыродела помогла вывести хобби практически на профессиональный уровень. Виктор даже сделал погреб для созревания сыра – так можно расширять ассортимент и браться за более сложные рецепты.

Хотите шевр, кроттен или чеддер? Чиркин сделает их охотно

Виктор Чиркин – необычный предприниматель. Он активно развивает соцсети и даже снимает видео для блога на youtube, где дает советы, как раздоить козу, как сделать закваску для сыра, и рассказывает, что делать, если сыр не удается, Он делится своими успехами, но и откровенно рассказывает о неудачах.

Мы сейчас живем в прекрасное время, когда каждый может заниматься любимым делом, да еще получать от этого прибыль. Главное, чтобы ваше увлечение было полезным для других людей. А клиентов всегда можно найти через интернет,

– заверил Чиркин.

Если вы еще не выбрали интересное занятие – ищите дальше, занимайтесь разными делами по несколько месяцев. Не подойдет – продолжите поиски. Вот только, предупреждает Виктор, не стоит ожидать, что будет легко. Особенно – на старте.

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Если на обычную работу люди приходят в девять и завершают день в шесть или семь, то здесь придется работать значительно дольше, с меньшим количеством выходных и отпусков. Зато точно будет время для самого главного.