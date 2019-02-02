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      Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательство

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      Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме
      Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме / Фото с Facebook-страницы ООС

      Пророссийского боевика террористической организации "ДНР" приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Мужчина уроженец и житель города Горловка Донецкой области.

      Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области, сообщают в пресс-центре Объединенных сил.

      Читайте также: Пророссийские боевики снова нарушили режим тишины и понесли потери: как прошли сутки на Донбассе

      В марте 2015 года уже осужденный мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование "ДНР". Его зачислили на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1-го армейского корпуса.

      Он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Зайцево, Бахмутского района Донецкой области,
      – добавили в пресс-службе.

      днр засудженний донецьк росія ворог
      У мужчины был военный билет так называемой "ДНР"//Фото: пресс-служба ООС

      Уже в марте 2018 года участника "ДНР" задержали с заряженным патронами автоматом Калашникова АК-74.

      днр ворог донецьк суд засудженний росія війна
      Так выглядит военный билет так называемой "ДНР" снаружи//Фото: пресс-служба ООС

      Поэтому суд признал виновным мужчину за участие в террористической организации и за ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

      війна днр ворог донецьк суд засудженний росія
      Так выглядит разворот военного билета так называемой "ДНР"//Фото: пресс-служба ООС

      Следующие 9,5 лет осужденный проведет в тюрьме.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Криминальные новости Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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