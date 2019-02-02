Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательство
Пророссийского боевика террористической организации "ДНР" приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Мужчина уроженец и житель города Горловка Донецкой области.
Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области, сообщают в пресс-центре Объединенных сил.
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В марте 2015 года уже осужденный мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование "ДНР". Его зачислили на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1-го армейского корпуса.
Он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Зайцево, Бахмутского района Донецкой области,
– добавили в пресс-службе.
У мужчины был военный билет так называемой "ДНР"//Фото: пресс-служба ООС
Уже в марте 2018 года участника "ДНР" задержали с заряженным патронами автоматом Калашникова АК-74.
Так выглядит военный билет так называемой "ДНР" снаружи//Фото: пресс-служба ООС
Поэтому суд признал виновным мужчину за участие в террористической организации и за ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.
Так выглядит разворот военного билета так называемой "ДНР"//Фото: пресс-служба ООС
Следующие 9,5 лет осужденный проведет в тюрьме.
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