Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательство

Пророссийского боевика террористической организации "ДНР" приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Мужчина уроженец и житель города Горловка Донецкой области.

Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области, сообщают в пресс-центре Объединенных сил.

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В марте 2015 года уже осужденный мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование "ДНР". Его зачислили на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1-го армейского корпуса.

Он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Зайцево, Бахмутского района Донецкой области,

– добавили в пресс-службе.



У мужчины был военный билет так называемой "ДНР"//Фото: пресс-служба ООС

Уже в марте 2018 года участника "ДНР" задержали с заряженным патронами автоматом Калашникова АК-74.



Так выглядит военный билет так называемой "ДНР" снаружи//Фото: пресс-служба ООС

Поэтому суд признал виновным мужчину за участие в террористической организации и за ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.



Так выглядит разворот военного билета так называемой "ДНР"//Фото: пресс-служба ООС

Следующие 9,5 лет осужденный проведет в тюрьме.