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      Украинец Коваль пропустил пять мячей от бывшей команды Сергея Реброва

      14 Читати новину українською
      Максим Коваль
      Максим Коваль

      Украинский голкипер команды "Аль-Фатех" Максим Коваль в чемпионате Саудовской Аравии пропустил пять мячей в поединке очередного тура с "Аль-Ахли" – коллектива, который ранее возглавлял украинский тренер Сергей Ребров.

      Первый мяч в ворота Коваля влетел уже на 14-й минуте, а второй – в конце стартового тайма – на 41-й. Однако, по-настоящему команда Максима развалилась после перерыва. Ковалю пришлось доставать мяч из сетки три раза.

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      "Аль-Ахли" сумел закрепить преимущество на 57-й минуте, а затем играл и забивал уже в свое удовольствие. Украинского вратаря "Аль-Фатеха" огорчили на 76-й и 83-й минутах – 1:5.

      Напомним, что Максим Коваль перешел в "Аль-Фатех" на правах аренды на один год, а его контракт принадлежит киевскому "Динамо". Вторую половину прошлого сезона Коваль провел в аренде в испанском "Депортиво", но не смог завоевать место в основном составе этого клуба.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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