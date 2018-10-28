Украинец Коваль пропустил пять мячей от бывшей команды Сергея Реброва

Украинский голкипер команды "Аль-Фатех" Максим Коваль в чемпионате Саудовской Аравии пропустил пять мячей в поединке очередного тура с "Аль-Ахли" – коллектива, который ранее возглавлял украинский тренер Сергей Ребров.

Первый мяч в ворота Коваля влетел уже на 14-й минуте, а второй – в конце стартового тайма – на 41-й. Однако, по-настоящему команда Максима развалилась после перерыва. Ковалю пришлось доставать мяч из сетки три раза.

Читайте также: Футболисты "Шахтера" помогли толкать машину болельщику: видеофакт

"Аль-Ахли" сумел закрепить преимущество на 57-й минуте, а затем играл и забивал уже в свое удовольствие. Украинского вратаря "Аль-Фатеха" огорчили на 76-й и 83-й минутах – 1:5.

Напомним, что Максим Коваль перешел в "Аль-Фатех" на правах аренды на один год, а его контракт принадлежит киевскому "Динамо". Вторую половину прошлого сезона Коваль провел в аренде в испанском "Депортиво", но не смог завоевать место в основном составе этого клуба.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24