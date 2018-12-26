Украинец Кравцов сменил клуб в чемпионате Испании
Центровой Вячеслав Кравцов всего несколько часов оставался без работы после расторжения контракта с "Бургосом".
Украинец уже заключил договор до конца сезона с "Фуэнлабрадой", сообщает официальный сайт испанского клуба.
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В текущем сезоне 31-летний Кравцов в составе "Бургоса" набирал по 6.9 очка и делал по 3.8 подбора за 17 минут в среднем за игру в 12 матчах Лиги АСВ.
На данный момент "Фуэнлабрада" и "Бургос" имеют идентичное соотношение побед и поражений в регулярном чемпионате – по 10 очков.
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Источник: 24 Канал
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