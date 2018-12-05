Украинец Кравец после травмы забил победный гол в Турции: видео

Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец принес команде победу в первом матче 1/16 финала Кубка Турции с "Алтай Измир" (2:1).

На 67-й минуте Кравец обработал мяч после верховой передачи и эффектным дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

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Kayserispor'un Ukraynalı oyuncusu Artem Kravets'ten klas gol pic.twitter.com/cEaL93ZJMF — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 декабря 2018 г.

Также полный матч Кубка Турции отыграл за "Кайсериспор" и бывший центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины 36-летний Александр Кучер.

Отметим, что это первый матч Артема Кравца после травмы, которую он получил в лагере сборной Украины во время матча против Италии.

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