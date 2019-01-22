Украинец Лебеденко официально перешел в испанский "Луго"

Защитник львовских "Карпат" 20-летний Орест Лебеденко стал игроком испанского клуба "Луго".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Презентация украинца должна состояться 22 января.

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С игроком подписан контракт до июня 2023 года. В прессе сообщалось, что представитель Сегунды должен заплатить львовскому клубу около 700 тысяч евро.

Отметим, что Лебеденко заменит в команде другого украинца Василия Кравца, который был продан в "Леганес". Ранее аутсайдер УПЛ заработал около 1 миллиона евро и на переходе Кравца, поскольку "зелено-белым" принадлежали 50% трансферных прав на своего воспитанника.

20-летний Лебеденко сыграл 15 матчей во всех турнирах нынешнего сезона в составе "Карпат", сделав одну результативную передачу.

На данный момент "Луго" находится на 16 месте Сегунды, имея в своем активе 23 очка после 22 туров.

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