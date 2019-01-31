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      Украинец Лень провалил игру с "Атланту" против "Сакраменто": видео

      5 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      В США состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Среди них и игра "Сакраменто" против "Атланты", за которую выступает украинец Алексей Лень.

      Украинский баскетболист опять не сумел попасть в стартовую пятерку "Атланты". Поэтому в матче сыграл менее 18 минут. За это время он набрал 13 очков (один трехочковый) и сделал 3 подбора. Однако его РЕ составил -11.

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      В целом вся "Атланта" провалила этот матч. Еще в середине первой четверти гости вышли вперед на 10 очков. Однако еще до конца двенадцатиминутки "Сакраменто" сумел выйти вперед с минимальным отрывом. Все три следующих четверти хозяева площадки были впереди, еще в третьей четверти доведя разницу до 29 очков. Финальная сирена зафиксировала счет 135:113.

      Видеообзор матча Сакраменто – Атланта

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      Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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