Украинец Лень провалил игру с "Атланту" против "Сакраменто": видео

В США состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Среди них и игра "Сакраменто" против "Атланты", за которую выступает украинец Алексей Лень.

Украинский баскетболист опять не сумел попасть в стартовую пятерку "Атланты". Поэтому в матче сыграл менее 18 минут. За это время он набрал 13 очков (один трехочковый) и сделал 3 подбора. Однако его РЕ составил -11.

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В целом вся "Атланта" провалила этот матч. Еще в середине первой четверти гости вышли вперед на 10 очков. Однако еще до конца двенадцатиминутки "Сакраменто" сумел выйти вперед с минимальным отрывом. Все три следующих четверти хозяева площадки были впереди, еще в третьей четверти доведя разницу до 29 очков. Финальная сирена зафиксировала счет 135:113.

Видеообзор матча Сакраменто – Атланта

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