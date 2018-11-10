Украинец Лень провел худший матч за "Атланту" в НБА
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Детройт Пистонс", который завершился победой гостей.
Лень суммарно провел всего 8 минут на площадке, набрал 2 очка (1 попадание из 5 с игры, в том числе два промаха из-за дуги), два подбора, одна передача и две потери. Коэффициент полезности Леня в этой игре "-16".
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Отметим, что "Атланта Хокс" проиграла "Детройт Пистонс" со счетом 109:124, Это девятое поражение команды украинского баскетболиста в двенадцати поединках нынешнего сезона.
Атланта – Детройт 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)
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Источник: 24 Канал
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