13:44
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, 9 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, 9 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Украинец Лень провел худший матч за "Атланту" в НБА

      16 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень / AFP

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Детройт Пистонс", который завершился победой гостей.

      Лень суммарно провел всего 8 минут на площадке, набрал 2 очка (1 попадание из 5 с игры, в том числе два промаха из-за дуги), два подбора, одна передача и две потери. Коэффициент полезности Леня в этой игре "-16".

      Читайте также: "Лейкерс" без Михайлюка одолели "Миннесоту", 9 очков Леня не помогли "Атланте" победить

      Отметим, что "Атланта Хокс" проиграла "Детройт Пистонс" со счетом 109:124, Это девятое поражение команды украинского баскетболиста в двенадцати поединках нынешнего сезона.

      Атланта – Детройт 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      сегодня , 12:35 Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      Дмитро Снєгирьов
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      9 ноября , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сегодня , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Леонід Петров
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сегодня , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Каролин Вознякци не смогла защитить титул
       28 сентября 2011 , 18:27
      Российские атлеты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы
       14 апреля 2013 , 12:58
      "Челси", "Арсенал" и "Вест Хэм" хотят приобрести защитника "Динамо"
       15 ноября 2014 , 12:25
      "Барселона" терпит сокрушительное поражение в Суперкубке Испании
       15 августа 2015 , 00:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук