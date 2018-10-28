Украинец Лень стал худшим игроком матча "Атланты" против "Чикаго": видео

"Атланта", за которую выступает украинец Алексей Лень, потерпела третье поражение в сезоне. На этот раз от "Чикаго" на собственной площадке.

По ходу встречи "Чикаго" стартовал с рывка 0:5, поэтому "Атланта" всю первую четверть была в роли догоняющей. Хотя именно этот клуб ушел на первый перерыв, ведя в счете 25:22.

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Незначительное преимущество в три балла пришлось сохранить и по итогам второй четверти. Хотя за эти 12 минут матча "Чикаго" сумел выйти вперед, а затем "Атланта" вела в счете с разницей в 8 очков.

Все это преимущество было потеряно после перерыва. Две четверти "Чикаго" выиграл, в итоге празднуя победу в матче.

Атланта – Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22, 30)

Украинец Алексей Лень провел на площадке более 16 минут. За это время он набрал лишь четыре очка (два попадания с игры из шести попыток) и сделал четыре подбора. Его результативность стала одной из худших в матче и составила -21. Столько же у его партнера Трея Янга.

Видео моментов матча Атланта – Чикаго