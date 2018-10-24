Украинец Лень травмировал локоть в матче чемпионата НБА

Центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лень травмировал левый локоть. Участие Леня в ближайшем матче "Атланты" против "Далласа" под вопросом.

Если Лень появится на площадке, то, скорее всего, в ограниченное время со скамейки. По данным официального сайта команды, Лень все же рискует пропустить ближайший матч регулярного чемпионата НБА против "Даллас Маверикс".

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Hawks added Alex Len (left elbow hyperextension injury) to the injury report as probable. — Brad Rowland (@BTRowland) 23 октября 2018 г.

Правда, поводов для серьезного беспокойства вроде бы нет – речь идет лишь о растяжении.

Однако что касается места в стартовой пятерке, то достаточно большая вероятность, что оно достанется Девейну Дедмону, который может дебютировать в качестве стартового центра.

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