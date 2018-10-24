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      Украинец Лень травмировал локоть в матче чемпионата НБА

      9 Читати новину українською
      Алексей Лень травмировал локоть
      Алексей Лень травмировал локоть

      Центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лень травмировал левый локоть. Участие Леня в ближайшем матче "Атланты" против "Далласа" под вопросом.

      Если Лень появится на площадке, то, скорее всего, в ограниченное время со скамейки. По данным официального сайта команды, Лень все же рискует пропустить ближайший матч регулярного чемпионата НБА против "Даллас Маверикс".

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      Правда, поводов для серьезного беспокойства вроде бы нет – речь идет лишь о растяжении.

      Однако что касается места в стартовой пятерке, то достаточно большая вероятность, что оно достанется Девейну Дедмону, который может дебютировать в качестве стартового центра.

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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