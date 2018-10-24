Украинец Лень травмировал локоть в матче чемпионата НБА
Центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лень травмировал левый локоть. Участие Леня в ближайшем матче "Атланты" против "Далласа" под вопросом.
Если Лень появится на площадке, то, скорее всего, в ограниченное время со скамейки. По данным официального сайта команды, Лень все же рискует пропустить ближайший матч регулярного чемпионата НБА против "Даллас Маверикс".
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Правда, поводов для серьезного беспокойства вроде бы нет – речь идет лишь о растяжении.
Однако что касается места в стартовой пятерке, то достаточно большая вероятность, что оно достанется Девейну Дедмону, который может дебютировать в качестве стартового центра.
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