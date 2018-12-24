Украинец Лень в матче НБА сделал свой рекордный дабл-дабл в текущем сезоне НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лень помог "Атланте" победить "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА – 98:95. Сам игрок оформил дабл-дабл.

За 34:43 минуты на паркете Лень сделал дабл-дабл – 15 очков, 17 подборов. Это рекордный дабл-дабл украинца в текущем сезоне НБА.

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Кроме того, украинец сделал 1 передачу, 3 блок-шота, 1 перехват, 4 потери и 5 фолов. Лень реализовал 7 из 18 двухочковых бросков (38,9%), 1 из 2 штрафных (50%) и 0 из 1 трехочкового (0%).

Видео топ-моментов Алексея Леня в матче против "Детройта"