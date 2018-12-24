Украинец Лень в матче НБА сделал свой рекордный дабл-дабл в текущем сезоне НБА
Центровой сборной Украины Алексей Лень помог "Атланте" победить "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА – 98:95. Сам игрок оформил дабл-дабл.
За 34:43 минуты на паркете Лень сделал дабл-дабл – 15 очков, 17 подборов. Это рекордный дабл-дабл украинца в текущем сезоне НБА.
Читайте также: Лень провел сумасшедший матч за "Атланту", "Лейкерс" Михайлюка проиграли: видео
Кроме того, украинец сделал 1 передачу, 3 блок-шота, 1 перехват, 4 потери и 5 фолов. Лень реализовал 7 из 18 двухочковых бросков (38,9%), 1 из 2 штрафных (50%) и 0 из 1 трехочкового (0%).
Видео топ-моментов Алексея Леня в матче против "Детройта"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
Незасчитанный гол или два удаления: в "Динамо" возмущены судейством в матче с "Арсенал-Киев"1 октября , 14:13
"Монако" планирует приобрести лучшего бомбардира Примеры31 декабря 2013 , 12:38
Коноплянка прибыл в Италию для переговоров с клубами Серии А27 сентября 2014 , 16:58