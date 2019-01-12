Украинец Лень жестоко "заехал" по голове звезде НБА: видео
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень отметился грубым приемом в отношении защитника "Филадельфии" Джимми Батлера.
"Атланта" с Алексеем Ленем в составе обыграла "Филадельфию" со счетом 123:121. Сам украинец набрал 9 очков.
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Однако Лень запомнился не только этим, но и грубым фолом, который чуть не отправил в нокаут Джимми Батлера. Судьи зафиксировали фол в атаке и выписали украинцу персональное замечание.
Батлер после грубой игры со стороны Леня попытался разобраться с обидчиком, но его одноклубники не допустили усиления конфликта.
Источник: 24 Канал
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