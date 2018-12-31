Украинец Лучкевич покинет бельгийский клуб
Украинский полузащитник Валерий Лучкевич покинет бельгийский "Стандард". Вместе с ним уйдет и бразилец Карлиньос.
Ранее сообщалось, что Лучкевич ищет новую команду, пишет nieuwsblad.be.
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Отметим, что 22-летний украинец перешел в бельгийский клуб в конце января 2017 года с "Днепра". В текущем сезоне не провел за первую команду "Стандард" ни одного матча. Всего на его счету 25 игр, 1 гол и 2 ассиста в составе "красных".
"Стандард" после 21 тура чемпионата Бельгии занимает 4 место. Отставание от лидера "Генка" составляет 12 очков.
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Источник: 24 Канал
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