Украинец Лучкевич покинет бельгийский клуб

Украинский полузащитник Валерий Лучкевич покинет бельгийский "Стандард". Вместе с ним уйдет и бразилец Карлиньос.

Ранее сообщалось, что Лучкевич ищет новую команду, пишет nieuwsblad.be.

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Отметим, что 22-летний украинец перешел в бельгийский клуб в конце января 2017 года с "Днепра". В текущем сезоне не провел за первую команду "Стандард" ни одного матча. Всего на его счету 25 игр, 1 гол и 2 ассиста в составе "красных".

"Стандард" после 21 тура чемпионата Бельгии занимает 4 место. Отставание от лидера "Генка" составляет 12 очков.

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