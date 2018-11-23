Украинец Лунин дебютирует за "Леганес" с первых минут в матче чемпионата Испании

Украинский вратарь "Леганес" Андрей Лунин выйдет в основе на матч чемпионата Испании против "Алавеса".

Лунин получит шанс проверить себя против одного из неожиданных лидеров Ла Лиги.

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Стартовый состав "Леганес" на матч против "Алавес"

Отметим, что "Алавес" сейчас находится в топ-4 Ла Лиги и отстает от "Барселоны" на 1 пункт, тогда как "Леганес" расположился в зоне вылета.

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