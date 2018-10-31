Украинец Лунин пропустил два гола в дебютном матче за "Леганес": видео

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил два гола в своем первом официальном поединке за испанский "Леганес".

19-летний вратарь вышел в стартовом составе своей команды в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Впрочем, сохранить свои ворота "на замке" Лунин не сумел. На 15-й и 21 минутах встречи гости дважды расписались в сетке ворот украинца.

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И стоит отметить, что "Леганесу" удалось отыграться – поединок завершился вничью 2:2, а командам предстоит провести ответный матч – 5 декабря.

Лунин? Он лучше налаживает связи с командой. Он молодой и должен приспосабливаться к новым условиям. В общем, у нас есть три хороших вратаря,

– цитирует Пеллегрино AS.

Напомним, в конце августа Лунина купил мадридский "Реал", после чего украинец был отправлен в годичную аренду в "Леганес".

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