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      Украинец Лунин сыграет с первых минут за "Леганес" в матче Кубка Испании

      17 Читати новину українською
      Андрей Лунин
      Андрей Лунин

      Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин сыграет в Кубке Испании против "Райо Вальекано".

      Об этом сообщил наставник "Леганеса" Маурисио Пеллегрино.

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      В матче Кубка Испании против "Райо Вальекано" будет играть Лунин. Я разговаривал с Куэльяром и не хочу рисковать его здоровьем. Лунин не попал в заявку на поединок Примеры против "Вальядолида", однако он выйдет в Кубке,
      – цитирует Пеллегрино AS.

      Как известно ранее, конкурент Лунина Иван Куэльяр пропустил 2 матча из-за повреждения, что дало возможность Лунину дебютировать в чемпионате Испании.

      Ответный Матч 1/16 финала Кубка Испании "Райо Вальекано" – "Леганес" начнется 4 декабря в 21:30. Первый поединок завершился со счетом 2:2. К слову, именно тот матч стал дебютным для Лунина в Испании.

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      Теги: Футбол Спорт Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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