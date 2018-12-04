Украинец Лунин сыграет с первых минут за "Леганес" в матче Кубка Испании

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин сыграет в Кубке Испании против "Райо Вальекано".

Об этом сообщил наставник "Леганеса" Маурисио Пеллегрино.

Читайте также: События дня: битва лидеров в чемпионате Украины и успеет ли Зинченко восстановиться к матчу

В матче Кубка Испании против "Райо Вальекано" будет играть Лунин. Я разговаривал с Куэльяром и не хочу рисковать его здоровьем. Лунин не попал в заявку на поединок Примеры против "Вальядолида", однако он выйдет в Кубке,

– цитирует Пеллегрино AS.

Как известно ранее, конкурент Лунина Иван Куэльяр пропустил 2 матча из-за повреждения, что дало возможность Лунину дебютировать в чемпионате Испании.

Ответный Матч 1/16 финала Кубка Испании "Райо Вальекано" – "Леганес" начнется 4 декабря в 21:30. Первый поединок завершился со счетом 2:2. К слову, именно тот матч стал дебютным для Лунина в Испании.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24