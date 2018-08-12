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Украинец Лунин выиграл первый трофей с мадридским "Реалом": фото

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Андрей Лунин и игроки мадридского "Реала" празднуют победу
Андрей Лунин и игроки мадридского "Реала" празднуют победу / Фото из открытых источников

Украинский вратарь Андрей Лунин, который выступает за мадридский "Реал", выиграл первый трофей в новом клубе.

"Реал" выиграл Кубок Сантьяго Бернабеу, обыграв в финале "Милан". Лунин вышел в матче на 77-й минуте, когда Хелен Лопетеги провел ряд замен в матче. Украинец заменил в воротах Кейлора Наваса.

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Стоит отметить, что Кубок Сантьяго Бернабеу – это ежегодный товарищеский турнир, который проводится с 1979 года в честь бывшего президента "Реала". Мадридский клуб выиграет этот трофей в 28-й раз.

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Теги: Новости спорта Футбол Андрей Лунин
Источник: 24 Канал
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