Украинец Малиновский отличился классическим ассистом в Лиге Европы: видео

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский помог своей команде победить "Бешикташ" в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы. В активе украинца голевой пас.

Украинец вывел на ударную позицию Дьёмерси Ндонгала на 81-й минуте поединка. Это очередное результативное действие для Малиновского в Лиге Европы.

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В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в турнире, где забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, недавно Малиновский забил дебютные голы за сборную Украины. Сначала хавбек в товарищеском поединке поразил ворота Италии, а через несколько дней своим голом принес "сине-желтым" победу над Чехией в матче Лиги наций.

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