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Украинец Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Бельгии

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Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский является лучшим игроком чемпионата Бельгии по версии рейтинга InStat.

На счету полузащитника 360 баллов, что является лучшим показателем во всей Лиге. Также Малиновский занимает первое место по системе гол + пас (7 результативных действий), а также по количеству ударов по воротам (26).

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Напомним, в последнем туре чемпионата Бельгии Малиновский забил гол, заработал пенальти и удаление. Также Руслан вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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