Украинец Малиновский стал лучшим футболистом октября в Бельгии по версии InStat

Полузащитник сборной Украины и "Генке" Руслан Малиновский стал лучшим игроком октября в бельгийской лиге по индексу InStat.

По итогам октября у нашего хавбека самый высокий индекс InStat – 328, пишет "Команда №1".

Читайте также: Украинец Малиновский отметился классическим ассистом в Лиге Европы: видео

Отметим, что в октябре Руслан Малиновский провел в составе "Генка" 6 матчей (606 минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

К слову, 8 ноября наш полузащитник будет иметь возможность накинуть цифр на свой ноябрьский рейтинг. В 19.55 по киевскому времени начнется матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы "Генк" – "Бешикташ".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24