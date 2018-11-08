Украинец Малиновский стал лучшим футболистом октября в Бельгии по версии InStat
Полузащитник сборной Украины и "Генке" Руслан Малиновский стал лучшим игроком октября в бельгийской лиге по индексу InStat.
По итогам октября у нашего хавбека самый высокий индекс InStat – 328, пишет "Команда №1".
Читайте также: Украинец Малиновский отметился классическим ассистом в Лиге Европы: видео
Отметим, что в октябре Руслан Малиновский провел в составе "Генка" 6 матчей (606 минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
К слову, 8 ноября наш полузащитник будет иметь возможность накинуть цифр на свой ноябрьский рейтинг. В 19.55 по киевскому времени начнется матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы "Генк" – "Бешикташ".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Томашу Бердыху11 марта 2012 , 13:49
Хоккей: Хет-трик Ворачек помог "Филадельфии" торжествовать в дерби21 февраля 2013 , 12:42
"Летучие мыши" попили крови. "Валенсия" - "Реал" - 2:3. ВИДЕО23 декабря 2013 , 02:12
Перезарядить пушки. "Арсенал" - "Челси". Анонс23 декабря 2013 , 17:55