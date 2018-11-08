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      Украинец Малиновский стал лучшим футболистом октября в Бельгии по версии InStat

      26 Читати новину українською
      Руслан Малиновский
      Руслан Малиновский / krcgenk.be

      Полузащитник сборной Украины и "Генке" Руслан Малиновский стал лучшим игроком октября в бельгийской лиге по индексу InStat.

      По итогам октября у нашего хавбека самый высокий индекс InStat – 328, пишет "Команда №1".

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      Отметим, что в октябре Руслан Малиновский провел в составе "Генка" 6 матчей (606 минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

      К слову, 8 ноября наш полузащитник будет иметь возможность накинуть цифр на свой ноябрьский рейтинг. В 19.55 по киевскому времени начнется матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы "Генк" – "Бешикташ".

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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