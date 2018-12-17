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      Украинец Малиновский травмировался: бой 22 декабря отменен

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      Олег Малиновский травмировался
      Олег Малиновский травмировался

      Чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (23-0, 7 КО) получил травму.

      Во время одного из спаррингов Малиновский получил повреждения нескольких ребер и после обследования врачей был дан запрет продолжать подготовку к поединку и, соответственно, выходить в ринг. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании K2.

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      Сам боксер признался, что расстроен, ведь мог получить статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира, но заявил, что посетит вечер бокса в статусе зрителя.

      На одном из спаррингов я получил досадную травму нескольких ребер. Врачи категорически запретили мне продолжать подготовку. Конечно, я расстроился, потому что, одержав победу в этом поединке, я бы мог стать обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира. Это моя цель. Я восстановлюсь и приложу максимум усилий, чтобы достичь ее. А 22 декабря я приглашаю вас прийти и вместе со мной поддержать Дениса Беринчика. Он находится в отличной форме и покажет хороший бой,
      – сказал Олег Малиновский.

      Напомним, что 22 декабря на кону боя Беринчика будет стоять пояс WBO International, которым владеет украинец.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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