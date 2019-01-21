Украинец Малиновский вошел в топ-5 атакующих трио Европы: фото
Авторитетный аналитический ресурс Transfermarkt выделил пятерку лучших атакующий трио Европы.
На четвертой строчке рейтинга оказался футболист сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский. На пару с Леонардо Троссардом и Мбвана Саматта футболисты забили 39 мячей.
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Пальму первенства в рейтинге забрали форвард французского ПСЖ – Киллиан Мбаппе, Неймар и Эдинсон Кавани. На троих футболисты парижан забили 54 мяча.
Напомним, что Руслан Малиновский во время зимнего трансферного окна не будет менять клуб и продолжит выступать за "Генк". В услугах игрока сборной Украины была заинтересована итальянская "Рома".
Источник: 24 Канал
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