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      Украинец Малиновский вошел в топ-5 атакующих трио Европы: фото

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      Руслан Малиновский с одноклубниками
      Руслан Малиновский с одноклубниками / Фото из открытых источников

      Авторитетный аналитический ресурс Transfermarkt выделил пятерку лучших атакующий трио Европы.

      На четвертой строчке рейтинга оказался футболист сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский. На пару с Леонардо Троссардом и Мбвана Саматта футболисты забили 39 мячей.

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      Пальму первенства в рейтинге забрали форвард французского ПСЖ – Киллиан Мбаппе, Неймар и Эдинсон Кавани. На троих футболисты парижан забили 54 мяча.

      Напомним, что Руслан Малиновский во время зимнего трансферного окна не будет менять клуб и продолжит выступать за "Генк". В услугах игрока сборной Украины была заинтересована итальянская "Рома".

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      Теги: Футбол Спорт Руслан Малиновский
      Источник: 24 Канал
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