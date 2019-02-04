Украинец Малиновский вошел в тройку лучших игроков чемпионата Бельгии

Игрок "Генке" и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский помог победить своей команде в матче 24 тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (2:1).

Две голевые передачи в матче с "Васланд-Бевереном" позволили полузащитнику "Гента" войти в тройку лучших ассистентов чемпионата Бельгии. Теперь у нашего футболиста 8 результативных передач.

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Больше только у Ханса Ванаки с "Брюгге" (12) и Алехандро Посуэло (10). Всего у Малиновского уже 12 ассистов во всех официальных поединках сезона.

После 24 туров "Генк" лидирует с 9-очковым преимуществом над "Антверпеном", а у Руслана Малиновского – восемь голов и восемь голевых передач в 22 сыгранных матчах.

Смотрите видео голевых передач Руслана Малиновского в матче с "Васланд-Бевереном"

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