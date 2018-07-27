Украинец Малиновский забил гол в матче Лиги Европы: видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог своему бельгийскому клубу "Генк" одержать победу на старте второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Украинский футболист забил мяч в ворота "Фолка" из Люксмебурга в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Команда украинца победила со счетом 5:0, а Малиновскому удалось реализовать красивый штрафной.

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26-летний Руслан Малиновский сыграл в этом матче только первый тайм.

Напомним, что "Мариуполь" сыграл первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. На выезде украинцы сыграли вничью со шведским "Юргорденом".