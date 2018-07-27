Украинец Малиновский забил гол в матче Лиги Европы: видео
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог своему бельгийскому клубу "Генк" одержать победу на старте второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Украинский футболист забил мяч в ворота "Фолка" из Люксмебурга в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Команда украинца победила со счетом 5:0, а Малиновскому удалось реализовать красивый штрафной.
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26-летний Руслан Малиновский сыграл в этом матче только первый тайм.
Напомним, что "Мариуполь" сыграл первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. На выезде украинцы сыграли вничью со шведским "Юргорденом".
Источник: 24 Канал
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