Украинец Малиновский забил роскошный гол в Лиге Европы: видео
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский отличился голом в матче Лиги Европы между "Генком" и "Брондбю".
Украинец отличился за "Генк" на 14-й минуте встречи после паса Ндонгала и открыл счет в матче.
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В первом матче бельгийская команда одержала уверенную победу со счетом 5:2.
Руслан перешел в "Генк" в январе 2016 года. Сначала он выступал в команде на правах аренды из "Шахтера", но летом 2017 года бельгийцы выкупили его контракт у "горняков". В текущем сезоне Малиновский забил 5 голов в 5 матчах в чемпионате и Лиге Европы.
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Источник: 24 Канал
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