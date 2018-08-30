Украинец Малиновский забил роскошный гол в Лиге Европы: видео

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский отличился голом в матче Лиги Европы между "Генком" и "Брондбю".

Украинец отличился за "Генк" на 14-й минуте встречи после паса Ндонгала и открыл счет в матче.

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В первом матче бельгийская команда одержала уверенную победу со счетом 5:2.

Руслан перешел в "Генк" в январе 2016 года. Сначала он выступал в команде на правах аренды из "Шахтера", но летом 2017 года бельгийцы выкупили его контракт у "горняков". В текущем сезоне Малиновский забил 5 голов в 5 матчах в чемпионате и Лиге Европы.

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