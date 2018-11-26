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      Украинец Марченко совершил фантастический прыжок в мировом теннисном рейтинге

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      Илья Марченко
      Илья Марченко

      Украинский теннисист Илья Марченко значительно улучшил свои позиции в обновленном в понедельник, 26 ноября, рейтинге ATP.

      Среди украинцев по итогам недели на 202 позиции улучшил свое положение Илья Марченко (685 место), Сергей Стаховский поднялся на 5 позиций (135 место) и Александр Долгополов отыграл 2 позиции (299).

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      В общем на выходных состоялся финал Кубка Дэвиса, который никак не повлиял на рейтинг. В первой сотне мировой классификации есть изменения, но они небольшие. В первой десятке – нет.

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      Теги: Спорт Александр Долгополов Сергей Стаховский Теннис
      Источник: 24 Канал
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