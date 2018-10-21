Украинец Михайлюк не смог дебютировать за "Лейкерс" в матче с дракой: видео

Украинец Святослав Михайлюк снова не получил игрового времени в матче регулярного чемпионата НБА. Как и в первом матче "Лейкерс" против "Портленда", в игре против "Рокетс" Михайлюк просидел на скамейке запасных. "Лейкерс" уступили "Хьюстону" со счетом 115: 124.

Также в этом матче случилась драка, из-за которой игру пришлось остановить почти на целых 10 минут.

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Драка Криса Пола с Реджон Рондо и Брэндоном Игремом стала кульминацией матча в середине решающей четверти. Опытный разыгрывающий "Хьюстона" ткнул пальцем в лицо Рондо и сразу же получил ответ и от потерпевшего, и от Игрема. Все главные фигуранты драки были удалены с площадки.

Лучшим игроком в составе "Лейкерс" был ЛеБрон Джеймс, набравший 24 очка. А самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден – 36 очков.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Хьюстон Рокетс" 115:124 (28:31, 34:35, 35:32, 18:26)

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