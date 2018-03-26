Украинец Михайлюк помог "Канзасу" пробиться в финал четырех NCAA

Святослав Михайлюк не соглашается со статусом белой вороны. Украинец помог своим темнокожим одноклубникам оформить выход в финал четырех NCAA – лиги будущих звезд национальной баскетбольной ассоциации.

Команда университета Канзаса буквально вырвала путевку в решающую стадию из рук Дюк Блю Девилс. Святослав Михайлюк трехочковым выстрелом переводит игру в овертайм за 25 секунд до финальной сирены.

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В конце концов, удачная дальняя попытка позволила Михайлюку оформить дабл-дабл – 11 очков и 10 подборов. И эти цифры не имели бы никакого значения, если бы Канзас не выиграл овертайм.

Напомним, 31 марта команда украинца вступит в решающую фазу турнира матчем против Виланова Вайлдкетс.