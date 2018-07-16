Украинец Михайлюк помог "Лейкерс" выйти в полуфинал Летней лиги НБА

Святослав Михайлюк набрал 19 очков в матче Летней лиги НБА против "Детройт Пистонс" и стал самым результативным игроком команды.

Финальная сирена зафиксировала счет 101:78 в пользу команды украинца.

За 21 минуту на паркете наш баскетболист набрал 19 очков (5/10 двухочковые, 2/5 трехочковые, 3/4 штрафные), собрал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи, при этом не заработав ни одного персонального замечания и не допустив ни одной потери. Это уже пятая подряд победа "Лейкерс" в Летний лиге.

Таким образом Михайлюк стал самым результативным в команде и вывел озерных в полуфинал соревнований.

Также за игрой будущих партнеров по команде с первого ряда наблюдал ЛеБрон Джеймс, который посетил Лас-Вегас.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Детройт Пистонз" 101:78 (33:14, 22:26 20:16, 26:22)