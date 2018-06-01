Украинец Михайлюк прошел осмотр в клубе НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает на позиции защитника, прошел осмотр в еще одном клубе НБА. На этот раз он получил приглашение от "Юта Джаз" (Utah Jazz)

Об этом сообщил журналист USA Today Коди Тейлор, опубликовав имена баскетболистов, которые прибыли на осмотр в клуб.

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The Jazz will be hosting six players tomorrow for a pre-draft workout:



Troy Brown, Oregon

Yante Maten, Georgia

Malik Newman, Kansas

Jevon Carter, West Virginia

Sviatoslav Mykhailiuk, Kansas

Moritz Wagner, Michigan — Cody Taylor (@CodyTaylorNBA) 31 травня 2018 р.

До этого украинец находился на просмотре в трех клубах НБА – "Финикс Санс" (Phoenix Suns), "Вашингтон Визардс" (Washington Wizards) и "Детройт Пистонс" (Detroit Pistons).

Напомним, Михайлюк в этом году закончил выступление в студенческой лиге NCAA за "Канзас Джейхокс" (Kansas Jayhawks), где в последнем сезоне набирал по 14,7 очков, 4 подбора и 2,7 передачи.

Драфт НБА 2018 года должен состояться 22 июня в Нью-Йорке. Святослава Михайлюка могут выбрать 30-50 пиком.