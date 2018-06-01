14:54
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Украинец Михайлюк прошел осмотр в клубе НБА

27 Читати новину українською
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает на позиции защитника, прошел осмотр в еще одном клубе НБА. На этот раз он получил приглашение от "Юта Джаз" (Utah Jazz)

Об этом сообщил журналист USA Today Коди Тейлор, опубликовав имена баскетболистов, которые прибыли на осмотр в клуб.

Читайте также: Украинский баскетболист набрал рекордные 110 очков за одну игру

До этого украинец находился на просмотре в трех клубах НБА – "Финикс Санс" (Phoenix Suns), "Вашингтон Визардс" (Washington Wizards) и "Детройт Пистонс" (Detroit Pistons).

Напомним, Михайлюк в этом году закончил выступление в студенческой лиге NCAA за "Канзас Джейхокс" (Kansas Jayhawks), где в последнем сезоне набирал по 14,7 очков, 4 подбора и 2,7 передачи.

Драфт НБА 2018 года должен состояться 22 июня в Нью-Йорке. Святослава Михайлюка могут выбрать 30-50 пиком.

Теги: NBA Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Китайцам негде жить, или Станет ли Москва столицей Поднебесной?
сегодня, 14:00 Китайцам негде жить, или Станет ли Москва столицей Поднебесной?
Наталія Лебідь 263
Кто такой Борис Герман: все, что известно о предполагаемом заказчике убийства Бабченко
сегодня, 13:02 Кто такой Борис Герман: все, что известно о предполагаемом заказчике убийства Бабченко
349
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
802
С14: народные мстители или преступники?
сегодня, 12:00 С14: народные мстители или преступники?
Наталія Лебідь 503
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
сегодня, 11:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
364
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук