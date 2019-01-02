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      Украинец Молчанов остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире в Пуне

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      Украинец Молчанов остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире в Пуне
      Украинец Молчанов остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире в Пуне / btu.org.ua

      Украинские теннисисты Денис Молчанов и Игорь Зеленай покидают соревнования в Пуне (Индия) после четвертьфинала.

      Украинско-словацкая пара в борьбе за полуфинал потерпела поражение в матче с четвертыми сеяными, братьями Марселем и Херардо Гранольерсами: 4/6, 7/6 (3), 6/10.

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      На своей подаче Молчанов и Зеленай проиграли два гейма и сумели выполнить один брейк. На решающем тайбрейке испанцы оформили три мини-брейка против одного у соперников.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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