Украинец Молчанов остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире в Пуне

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Игорь Зеленай покидают соревнования в Пуне (Индия) после четвертьфинала.

Украинско-словацкая пара в борьбе за полуфинал потерпела поражение в матче с четвертыми сеяными, братьями Марселем и Херардо Гранольерсами: 4/6, 7/6 (3), 6/10.

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На своей подаче Молчанов и Зеленай проиграли два гейма и сумели выполнить один брейк. На решающем тайбрейке испанцы оформили три мини-брейка против одного у соперников.

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