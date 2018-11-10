Украинец Молчанов сыграет в финале парного турнира в Словакии

Денис Молчанов в паре со словаком Игорем Зеленаем вышли в финал масштабного "челленджера" с призовым фондом 106 тысяч евро – "Peugeot Slovak Open".

В 1/2 финала Денис Молчанов и Игорь Зеленай, посеянные под третьим номером, обыграли первых ракеток турнира, дуэт Джонни О'Мара/Кен Скупски из Великобритании: 6:4, 7:5.

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Встреча длилась 1 час и 10 минут. Судьбу первого сета решил всего один брейк. Во второй партии Молчанов и Зеленай дважды не смогли защитить подачу после выигранного брейка, но с третьей попытки сохранили свое преимущество.

В финале соревнований украинец и словак сыграют против пары Рамкумар Раманатан (Индия)/Андрей Василевский (Беларусь), которые в Братиславе обыграли вторых и четвертых сеяных. В текущем сезоне Молчанов и Зеленай стали победителями на "Челленджере" в Чжухае, Барлетта, Тунисе, Простейови и Корденонс.

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