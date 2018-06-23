Украинец Никишин возглавил мировой рейтинг шпажистов
Богдан Никишин, который завоевал бронзу чемпионата Европы, возглавил рейтинг FIE лучших шпажистов мира.
Об этом сообщает fie.org.
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Богдан обошел в рейтинге итальянца Паоло Пиццо, а также эстонца Николая Новоселова.
Рейтинг лучших шпажистов мира
Источник: 24 Канал
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