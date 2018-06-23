Украинец Никишин возглавил мировой рейтинг шпажистов

Богдан Никишин, который завоевал бронзу чемпионата Европы, возглавил рейтинг FIE лучших шпажистов мира.

Об этом сообщает fie.org.

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Богдан обошел в рейтинге итальянца Паоло Пиццо, а также эстонца Николая Новоселова.



Рейтинг лучших шпажистов мира