Украинец Никишин взял первую медаль на чемпионате Европы по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия) бронзовую награду в соревнованиях шпажистов завоевал Богдан Никишин, который затем повторил свой успех континентального первенства 2016 года.

На этот раз Никишин, правда, имел все основания рассчитывать на большее.

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В полуфинальной схватке с двукратным чемпионом мира эстонцем Новоселовым, Никишин казалось уверенно вел 6:2. Однако представитель Эстонии сначала ликвидировал отставание, а впоследствии в дополнительном раунде нанес решающий укол 10:9.

Богдан Никишин снова вынужден довольствоваться "бронзой".

ЄЄЄЄЄ!



Наш Богдан Нікішин - бронзовий призер чемпіонату Європи з фехтування на шпагах!️



Молодець! Щирі вітання! Україна пишається!



Фото - @FIE_fencing pic.twitter.com/XiTOp4gLu7 — НОК України (@OlympicUA) 17 червня 2018 р.

Чемпионат Европы в Сербии продлится до 21 июня.