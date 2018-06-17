Украинец Никишин взял первую медаль на чемпионате Европы по фехтованию
На чемпионате Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия) бронзовую награду в соревнованиях шпажистов завоевал Богдан Никишин, который затем повторил свой успех континентального первенства 2016 года.
На этот раз Никишин, правда, имел все основания рассчитывать на большее.
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В полуфинальной схватке с двукратным чемпионом мира эстонцем Новоселовым, Никишин казалось уверенно вел 6:2. Однако представитель Эстонии сначала ликвидировал отставание, а впоследствии в дополнительном раунде нанес решающий укол 10:9.
Богдан Никишин снова вынужден довольствоваться "бронзой".
Чемпионат Европы в Сербии продлится до 21 июня.
Источник: 24 Канал
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