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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинец Нойок официально стал одноклубником Милевского

27 Читати новину українською
Александр Нойок
Александр Нойок

Украинский полузащитник Александр Нойок стал игроком брестского "Динамо".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019. Нойок стал 12-м легионером клуба.

Как и другие летние новички, Нойок сможет провести свой первый официальный матч в "Динамо-Брест" после официального открытия трансферного окна, которое состоится 19 июля.

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Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком "Шахтере". Также выступал в "Говерле", "Металлисте", "Металлурге" и "Динамо-Минск". В составе минчан был признан лучшим полузащитником Беларуси сезона-2017.

В этом сезоне Нойок провел 11 матчей в чемпионате Беларуси, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в "Динамо-Брест" выступает еще один украинский футболист – форвард Артем Милевский.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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