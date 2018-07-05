Украинец Нойок официально стал одноклубником Милевского

Украинский полузащитник Александр Нойок стал игроком брестского "Динамо".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019. Нойок стал 12-м легионером клуба.



Как и другие летние новички, Нойок сможет провести свой первый официальный матч в "Динамо-Брест" после официального открытия трансферного окна, которое состоится 19 июля.

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Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком "Шахтере". Также выступал в "Говерле", "Металлисте", "Металлурге" и "Динамо-Минск". В составе минчан был признан лучшим полузащитником Беларуси сезона-2017.



В этом сезоне Нойок провел 11 матчей в чемпионате Беларуси, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в "Динамо-Брест" выступает еще один украинский футболист – форвард Артем Милевский.