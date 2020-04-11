Украинец оказался среди богачей, которые за взятку хотели вылететь из Лондона в Канны, – СМИ

Несколько европейских богачей, среди которых и украинец, попытались вылететь из Великобритании в Канны за взятку. Они пытались подкупить пограничников и улететь во Францию несмотря на карантин.

Происшествие случилось еще 4 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Об инциденте сообщают несколько СМИ, в частности, CNN, Mirror и французский телеканал BFMTV. Интересно Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео Как богачи пытались подкупить пограничников Представители Марсельского аэропорта, 4 апреля, сообщили французских пограничников о 10 пассажирах, желающих вылететь чартерным рейсом из Лондона в Марсель. Среди них были граждане Украины, Хорватии, Румынии, Франции, Германии. Имена пассажиров ни одно из изданий не называет.

Имена пассажиров ни одно из изданий не называет. В комментарии CNN сотрудник полиции аэропорта Марсель-Прованс рассказал, что речь шла о семи мужчинах в возрасте 40-50 лет и трех женщинах в возрасте около 25 лет. По прибытии они собирались отправиться в арендованную виллу в Каннах.

Полиция их предупредила, что въехать могут только граждане Франции – трое из пассажиров чартера, поскольку страна из-за эпидемии коронавируса ограничила въезд для иностранцев.

Несмотря на это чартер Embraer Legacy таки приземлился в аэропорту. Незадолго перед его прилетом в аэропорт прибыли также три частных вертолета.

По словам чиновника, поездку организовал хорватский бизнесмен из Хорватии, который имеет бизнес в сфере недвижимости и финансов. Он арендовал чартер, вертолеты и виллу в Каннах. Он попытался убедить пограничников, что "имеет огромные деньги" и хочет "просто оплатить штраф и поехать в Канны". BFM TV тоже отмечает, что организатором поездки был гражданин Хорватии.

BFM TV тоже отмечает, что организатором поездки был гражданин Хорватии. В то же время, издание Mirror в своей публикации утверждает, что взятку пытался дать гражданин Украины – "Украинский бизнесмен", и что именно он "заплатил за все" – и виллу, и самолет. Наказали ли богачей за попытку подкупа пограничников В результате всем пассажирам чартера, которые не являются гражданами Франции, все же отказали во въезде. К ним применили санкций, так как юридически они не пересекли границу Франции.

В то же время жандармерия воздушного транспорта оштрафовала пилотов вертолетов, поскольку они отправились в поездку без уважительных причин.

После этого, девять из компании вернулись назад, а украинец арендовал чартер в Берлин. Такую же информацию подтверждает BFM TV. Французские Канны на карте Европы: