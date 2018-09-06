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Украинец Падун занял третье место на одной из самых престижных велогонок мира

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Марк Падун (слева) занял третье место на этапе Вуэльты Испании
Марк Падун (слева) занял третье место на этапе Вуэльты Испании

Украинский велогонщик Bahrain-Merida Марк Падун занял третье место на этапе одной из трех гонок Гранд-тура Вуэльте Испании.

Падун успешно попал в отрыв дня и был одним из главных действующих лиц передней группы. Украинцу вместе с попутчиками удалось провести успешную атаку из отрыва, в результате которой количество претендентов на этап сократилась до шести человек.

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В конечном результате Марк Падун финишировал на третьем месте, показав одинаковый результат с победителем Александром Генье из Франции.

Это лучший результат в карьере украинца на гонках Гранд-тура, в который кроме Вуэльты входят Giro d'italia и Tour de France.

Результаты 12-го этапа Вуэльты Испании

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Теги: Спорт велоспорт
Источник: 24 Канал
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