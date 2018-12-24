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      Украинец Петряк попал в сборную чемпионата Венгрии по итогам первой половины сезона

      10 Читати новину українською
      Иван Петряк
      Иван Петряк

      Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк попал в символическую сборную чемпионата Венгрии по итогам осенней половины сезона.

      Защитник выступает на правах аренды за "Ферценварош", тренером которого является украинец Сергей Ребров, а контракт Петряк принадлежит "Шахтеру", сообщает Nemzeti Sport.

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      Иван Петряк попал в символическую сборную чемпионата Венгрии

      Клуб Реброва и Петряка лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 39 очков после 18 игр. 24-летний украинец провел во всех турнирах нынешнего сезона за "Ференцварош" 19 матчей и забил 5 голов.

      Ранее сообщалось, что Петряк признан самым дорогим игроком чемпионата Венгрии.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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