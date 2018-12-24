Украинец Петряк попал в сборную чемпионата Венгрии по итогам первой половины сезона

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк попал в символическую сборную чемпионата Венгрии по итогам осенней половины сезона.

Защитник выступает на правах аренды за "Ферценварош", тренером которого является украинец Сергей Ребров, а контракт Петряк принадлежит "Шахтеру", сообщает Nemzeti Sport.

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Иван Петряк попал в символическую сборную чемпионата Венгрии

Клуб Реброва и Петряка лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 39 очков после 18 игр. 24-летний украинец провел во всех турнирах нынешнего сезона за "Ференцварош" 19 матчей и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Петряк признан самым дорогим игроком чемпионата Венгрии.

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