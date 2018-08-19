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Украинец погиб в небе над Македонией

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Украинский парапланерист погиб в Македонии
Украинский парапланерист погиб в Македонии / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Парапланерист из Украины погиб во время соревнований в Македонии, столкнувшись в небе с другим спортсменом.

Как информирует издание  The Guardian, другим парапланеристом, с которым столкнулся украинец, был подданный Великобритании, который от полученных травм тоже не выжил.

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По данным издания, 56-летний украинский парапланерист Игорь Волов и 54-летний британец Иннес Пауэлл столкнулись перед финальной гонкой соревнований British Open, которые проходили в македонском городе Крушево.

Трагедия произошла еще в пятницу, 17 августа, примерно в полдень.

Украинец Игорь Волов погиб на месте происшествия, а британский спортсмен после нескольких попыток реанимации умер в больнице.

По свидетельствам очевидцев, спортсмены столкнулись в воздухе дважды. После первого контакта им удалось разделиться, но второй контакт был "намного сильнее".

Сообщается, что Пауэлл не открыл свой запасной парашют и все еще был в сознании, когда ему на помощь пришли медики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, сломал плечо, таз и ребра.

Что касается украинского парапланериста Игоря Волова известно, что ему удалось открыть запасной парашют и приземлиться на дереве. Украинец был мертв на тот момент, когда его нашли спасатели.

Для участия в соревнованиях от Украины заявки подали шестеро пилотов. Игоря Волова среди них не было.

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Теги: Новости спорта Новости Украины Жертвы Великобритания Македония
Источник: 24 Канал
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