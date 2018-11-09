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      Украинец покоряет мир, изготавливая эксклюзивные вещи из железок: фантастические фото

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      В Харькове мужчина из разнообразного железа создает маски, очки и даже пистолеты. Изделия стимпанк-дизайнера Дмитрия Брагина уже покупают в США, Европе, Японии и берут на самый фантастический фестиваль Burning Man в Неваде.

      Будущие детали мужчина ищет на барахолках или у знакомых.

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      Обов'язковим елементом робіт є візерунки шестерень з будильника.
      Первая работа художника

      Обязательным элементом работ являются узоры шестеренок из будильника.

      Очень важно, что все это сделано из вещей, которые не нужны людям. Интересно угадывать, из чего изготовлены изделия,
      – рассказал мастер.

      Дмитрий не скрывает: когда-то работал на рынке, но потом решил изменить жизнь – бросил привычную работу и взялся за творчество. Сейчас о художнике знают даже на других континентах. Маски украинца любят участники американского фестиваля Burning Man, на котором собираются десятки тысяч фанатов фильма "Безумный Макс".

      Работы харьковчанина ярко иллюстрируют картины из кино.

      маски брагіна
      Маска Dmitriy Bragin-Art Creative

      Первую свою работу Дмитрий продал за 300 гривен, самую дорогую и пока самую большую – более чем за тысячу долларов. Маска на полтора метра украсила интерьер польского клуба.

      Найбільша робота
      Самая дорогая маска Dmitriy Bragin-Art Creative

      Сюрреалистический хендмейд Дмитрия используют в клипах, мюзиклах и промо для художественных акций. И харьковский мастер мечтает, чтобы его маски стали частью большого фильма.

      Маска Брагіна
      Маска Dmitriy Bragin-Art Creative

      Теги: Новости Украины LifeStyle Мода Новости культуры Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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