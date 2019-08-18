20:16
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Украинец получил награду британской Королевской военной академии: как ему это удалось

      288 Читати новину українською

      Кадет Львовской Академии сухопутных войск вернулся с особым отличием. Артем Бараненко стал первым украинцем, который получил меч за отличное обучение в Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

      Курсант поделился впечатлениями от обучения в Англии с журналистами 24 канала и рассказал, что сделает со своим трофеем.

       Детали: Украинец получил престижную награду британской Королевской военной академии

      Кадет в течение года проходил обучение в Англии, а вместе с ним еще 33 офицера, которые представляли Вооруженные силы двадцати двух стран мира.

      За что Артем Бараненко получил награду? Ежегодно такую награду присуждают курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты во время обучения и экзаменов. На выпускной церемонии присутствовали и родители кадета.

      Как Артем получал меч: фото

      Сначала было тяжело с учебой, вспоминает парень, однако интересно.

      Мне очень понравились курсы лидерства – они дают возможность побольше со своими сверстниками сотрудничать не только в гражданской жизни, но и в военном деле. В Академии из гражданского человека могут за один год полностью сделать офицера британской армии,
      – рассказывает Артем.

      Что Артем сделает с трофеем? Курсант отмечает, что даже несмотря на успешное обучение, не хотел бы остаться в чужом государстве, ведь является патриотом своего. На память об этом приключении ему остаются новые знания и меч. И тот он хочет подарить.

      "Я хотел его отдать своему дедушке. Он очень гордился, когда я получал награду, поэтому я бы хотел ему отдать меч", – добавил Бараненко.

      артем бараненко великобританія

      Артем Бараненко с родителями

      Сколько украинцев учится в Королевской академии в Британии? С 1997 года в Королевский академии сухопутных войск учились 15 украинцев. Артем стал первым, кто удостоился такого звания. Отметим, что курсантов Национальной Академии отбирают на эту программу четвертый год подряд. В следующем году еще один украинец Дубровский завершает обучение.

      blog_ava
      Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
      сегодня
      7825
      Теги: Новости Украины Великобритания Новости Львова Награды
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 26
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 396
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 255
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 576
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук