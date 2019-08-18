Украинец получил награду британской Королевской военной академии: как ему это удалось

Кадет Львовской Академии сухопутных войск вернулся с особым отличием. Артем Бараненко стал первым украинцем, который получил меч за отличное обучение в Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

Курсант поделился впечатлениями от обучения в Англии с журналистами 24 канала и рассказал, что сделает со своим трофеем.

Детали: Украинец получил престижную награду британской Королевской военной академии

Кадет в течение года проходил обучение в Англии, а вместе с ним еще 33 офицера, которые представляли Вооруженные силы двадцати двух стран мира.

За что Артем Бараненко получил награду? Ежегодно такую награду присуждают курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты во время обучения и экзаменов. На выпускной церемонии присутствовали и родители кадета.

Как Артем получал меч: фото

Сначала было тяжело с учебой, вспоминает парень, однако интересно.

Мне очень понравились курсы лидерства – они дают возможность побольше со своими сверстниками сотрудничать не только в гражданской жизни, но и в военном деле. В Академии из гражданского человека могут за один год полностью сделать офицера британской армии,

– рассказывает Артем.

Что Артем сделает с трофеем? Курсант отмечает, что даже несмотря на успешное обучение, не хотел бы остаться в чужом государстве, ведь является патриотом своего. На память об этом приключении ему остаются новые знания и меч. И тот он хочет подарить.

"Я хотел его отдать своему дедушке. Он очень гордился, когда я получал награду, поэтому я бы хотел ему отдать меч", – добавил Бараненко.

Артем Бараненко с родителями

Сколько украинцев учится в Королевской академии в Британии? С 1997 года в Королевский академии сухопутных войск учились 15 украинцев. Артем стал первым, кто удостоился такого звания. Отметим, что курсантов Национальной Академии отбирают на эту программу четвертый год подряд. В следующем году еще один украинец Дубровский завершает обучение.