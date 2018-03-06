Украинец получил титул самого сильного человека на планете среди любителей

На любительских соревнованиях в США, начатых Шварценеггером, победил 21-летний украинец Алексей Новиков.

Сегодня, 6 марта, парень вернулся в Украину. В аэропорту его встречала Федерация стронгменов во главе с Василием Вирастюком.

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В финале соревнований парень победил американца и россиянина. С представителем федерации ожесточенная борьба продолжалась в течение всех соревнований.

В течение квалификации и финала у Алексея Новикова была ожесточенная борьба со спортсменом из России и это придавало парню ответственности. Работа, которую спортсмен провел до соревнований – личная заслуга Алексея. Он очень этого хотел,

– отметил Василий Вирастюк (самый сильный человек планеты в 2004 году).

В ближайших планах Алексея стать самым сильным человеком планеты среди профессионалов. Стоит отметить, что новые соревнования состоятся уже через месяц.

"Парень вышел на новый уровень "Арнольд О", а это уже топовый уровень. Мы смотрели и думаем, что Алексею надо менять имидж. Чтобы классно выглядеть на сцене, ему необходимо быть и сильным, и зрелищным", – подчеркнул президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок.