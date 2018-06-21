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Украинец попытался провести оккупантам партию смартфонов от Xiaomi

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Украинец попытался провести оккупантам партию смартфонов от Xiaomi

Украинец попытался провести на оккупированную территорию партию смартфонов на сумму 404 тысячи гривен. Гаджеты он планировал доставить на неподконтрольные территории Луганской области.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Контрабанду обнаружили пограничники Лисичанского отряда КП "Станица Луганская", на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как свидетельствуют снимки, которые обнародовали в пресс-службе Госпогранслужбы, в оккупацию попытались провезти смартфоны от Xiaomi – Redmi Note 5 стоимостью от 6000 гривен и S2 стоимостью от 4000 гривен.

Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi

Смартфоны изъяли пограничники

Все смартфоны изъяли пограничники.

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Теги: Операция Объединенных сил Техно Xiaomi Смартфоны контрабанда
Источник: 24 Канал
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