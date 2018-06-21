Украинец попытался провести оккупантам партию смартфонов от Xiaomi
Украинец попытался провести на оккупированную территорию партию смартфонов на сумму 404 тысячи гривен. Гаджеты он планировал доставить на неподконтрольные территории Луганской области.
Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Контрабанду обнаружили пограничники Лисичанского отряда КП "Станица Луганская", на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.
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Как свидетельствуют снимки, которые обнародовали в пресс-службе Госпогранслужбы, в оккупацию попытались провезти смартфоны от Xiaomi – Redmi Note 5 стоимостью от 6000 гривен и S2 стоимостью от 4000 гривен.
Смартфоны изъяли пограничники
Все смартфоны изъяли пограничники.
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