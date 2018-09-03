Украинец Пустовой дебютировал за "Барселону"

Центровой сборной Украины по баскетболу Артём Пустовой дебютировал в составе "Барселоны".

Бигмен сыграл 9 с половиной минут в товарищеском матче против "Ховентуд", который команда украинском проиграла со счетом 62:65, пишет Федерация баскетбола Украины.

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Наш центровой, выйдя со скамейки, набрал 6 очков, реализовав 3/3 двухочковых, сделал 2 блок-шота, 1 блок-шот и 1 перехват (РЕ-9).

Напомним, Артем Пустовой сыграл все 6 матчей квалификации чемпионата мира-2019 в составе украинской сборной и попав в расширенный состав команды на сентябрьские матчи против Испании (14 сентября) и Черногории (17 сентября).

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