Украинец Пустовой официально стал игроком "Барселоны"

Игрок сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в составе "Барселоны".

26-летний украинец подписал с клубом 3-летний контракт, сообщает официальный сайт каталонцев.

Читайте также: Как украинец попал в легендарную баскетбольную команду США

Предыдущим клубом Артема был "Обрадойро" из города Сантьяго-де-Компостела, за который украинец выступал три последних года. "Обрадойро" получит финансовую компенсацию за украинского игрока, но ее размер не сообщается.



В прошлом сезоне средние показатели украинского центрового составляли 11,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 блок-шота за 25,4 минуты на площадке.



На Евробаскете-2017 Пустовой занял второе место по среднему количеству выполненных блок-шотов за игру (1,7), уступив лишь форварду сборной Латвии Кристапсу Порзингису.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24