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      Украинец пытался провезти в колесе 20 килограммов наркотиков: видео

      - Читати новину українською
      У мікроавтобусі знайшли 20 кілограмів канабісу / dpsu.gov.ua

      На границе с Польшей задержали мужчину, который пытался провезти 20 килограммов наркотического вещества в запасном колесе.

      На Львовщине пограничники задержали украинца, который ехал из Польши на микроавтобусе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

      К теме: Потерял документы во время побега: в Житомире полицейского подозревают в продаже наркотиков

      Во время контроля на пункте пропуска на авто сработала служебная собака. Во время проверки, работники ГПСУ достали из микроавтобуса Mercedes запасное колесо. В нем украинец пытался провезти пакеты с наркотиками. Всего таможенники изъяли 20 килограммов.

      20 кілограмів кордон канабіс
      Таможенники изъяли 20 килограммов наркотиков / Фото: ГПСУ

      По результатам экспресс-анализа, найденное вещество оказалось каннабисом.

      Обыск микроавтобуса на границе – смотрите видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Львова Криминал Криминальные новости Госпогранслужба Наркотики
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