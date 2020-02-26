Украинец пытался провезти в колесе 20 килограммов наркотиков: видео
На границе с Польшей задержали мужчину, который пытался провезти 20 килограммов наркотического вещества в запасном колесе.
На Львовщине пограничники задержали украинца, который ехал из Польши на микроавтобусе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
К теме: Потерял документы во время побега: в Житомире полицейского подозревают в продаже наркотиков
Во время контроля на пункте пропуска на авто сработала служебная собака. Во время проверки, работники ГПСУ достали из микроавтобуса Mercedes запасное колесо. В нем украинец пытался провезти пакеты с наркотиками. Всего таможенники изъяли 20 килограммов.
Таможенники изъяли 20 килограммов наркотиков / Фото: ГПСУ
По результатам экспресс-анализа, найденное вещество оказалось каннабисом.
Обыск микроавтобуса на границе – смотрите видео: