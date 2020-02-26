Украинец пытался провезти в колесе 20 килограммов наркотиков: видео

На границе с Польшей задержали мужчину, который пытался провезти 20 килограммов наркотического вещества в запасном колесе.

На Львовщине пограничники задержали украинца, который ехал из Польши на микроавтобусе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Во время контроля на пункте пропуска на авто сработала служебная собака. Во время проверки, работники ГПСУ достали из микроавтобуса Mercedes запасное колесо. В нем украинец пытался провезти пакеты с наркотиками. Всего таможенники изъяли 20 килограммов.



Таможенники изъяли 20 килограммов наркотиков / Фото: ГПСУ

По результатам экспресс-анализа, найденное вещество оказалось каннабисом.

Обыск микроавтобуса на границе – смотрите видео: