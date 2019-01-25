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      Украинец Роман Безус перешел в бельгийский топ-клуб

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      Роман Безус перешел в "Гент"
      Роман Безус перешел в "Гент" / ФК "Гент"

      Украинский полузащитник Роман Безус официально перешел в бельгийский "Гент". Игрок подписал контракт с клубом сроком на 3,5 года – до лета 2022 года.

      Однако детали трансфера украинца в "Гента" на официальном сайте клуба не сообщается.

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      Стоит отметить, что последним клубом Романа Безуса был другой представитель бельгийского чемпионата – "Сент-Трюйден". Перебравшись к "канарейкам" в 2016 году, за 70 матчей украинец забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

      К слову, в "Генте" выступают еще два украинца – защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук. Форвард даже успел забить гол за команду в 2019 году.

      Пока "Гент" идет на шестой позиции в чемпионате Бельгии. Лидирует "Генк" украинца Руслана Малиновского.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы
      Источник: 24 Канал
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