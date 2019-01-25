Украинец Роман Безус перешел в бельгийский топ-клуб

Украинский полузащитник Роман Безус официально перешел в бельгийский "Гент". Игрок подписал контракт с клубом сроком на 3,5 года – до лета 2022 года.

Однако детали трансфера украинца в "Гента" на официальном сайте клуба не сообщается.

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Стоит отметить, что последним клубом Романа Безуса был другой представитель бельгийского чемпионата – "Сент-Трюйден". Перебравшись к "канарейкам" в 2016 году, за 70 матчей украинец забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

К слову, в "Генте" выступают еще два украинца – защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук. Форвард даже успел забить гол за команду в 2019 году.

Пока "Гент" идет на шестой позиции в чемпионате Бельгии. Лидирует "Генк" украинца Руслана Малиновского.

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