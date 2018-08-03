Украинец Романчук впервые выиграл чемпионат Европы по плаванию
Украинский пловец Михаил Романчук уверенно выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем.
После двух бронзовых медалей чемпионата Европы 2016 (на 800 м и 1500 м вольным стилем) Романчук впервые в карьере завоевал золото континентального первенства на длинной воде, пишет Xsport.
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После первых 50 метров дистанции украинец захватил лидерство и проплыл 400 метров вольным стилем за 3: 45.18 (3: 46.95 в квалификации).
Отметим, что на чемпионате Европы в Глазго Романчук еще выступит на 800 м и 1500 м вольным стилем.
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Источник: 24 Канал
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