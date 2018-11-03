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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Украинец Романчук выиграл этап Кубка мира по плаванию в Китае, Фролов – третий

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      Михаил Романчук
      Михаил Романчук / Getty Images

      Два украинских пловца стали призерами этапа Кубка мира по плаванию в Пекине на дистанции 1500 метров вольным стилем,

      Михаил Романчук одержал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14,29.88 минут, Сергей Фролов стал третьим, его результат 14,38.01 минут.

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      Стоит отметить, что накануне Романчук финишировал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Фролов в этом заплыве финишировал лишь седьмым.

      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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